Dorota z "Rolnik szuka żony" odmieniona. Z trudem ją poznać

Dorota, 34-letnia rozwódka ze Szczecina, wysłała list do Waldemara, jednego z bohaterów zeszłorocznej edycji "Rolnik szuka żony". Ten bez wahania zaprosił ją do siebie. Nie zagościła w jego progach jednak zbyt długo. Gdy rolnik odprawił ze swojego gospodarstwa Annę, prędko okazało się, że Dorota także podzieli jej los. Niespodziewany zwrot w relacji Doroty i Waldemara nastąpił, gdy ten drugi postanowił zrezygnować ze związku z piękną Ewą w finale. Mimo, że Dorota nie była jego "pierwszym wyborem", to postanowił spróbować szczęścia właśnie z nią.