Marcin Tulicki przygotowuje film o "wrogim przejęciu TVP". Pereira: "Będzie się działo"

"Trwa praca nad nowym filmem o wrogim przejęciu TVP i o tym, co dzieje się od 13 grudnia. Będzie się działo" - napisał na platformie X we wtorek Samuel Pereira. Dawny szef TVP Info o "wrogim przejęciu TVP" mówił także w poniedziałek 12 lutego w programie Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero.