Samuel Pereira do Krzysztofa Stanowskiego: "powtarzasz fejki"

W poniedziałek 12 lutego Samuel Pereira gościł u Krzysztofa Stanowskiego w Kanale Zero. W trakcie niespełna trzygodzinnej rozmowy o mediach publicznych za czasów PiS dawny wiceszef TAI i TVP Info odpierał zarzuty o ich dewastację, upartyjnienie i obniżanie dziennikarskich standardów, podkreślając, że nie ma w zasadzie większych zastrzeżeń co do tego, jak funkcjonowały przez ostatnich osiem lat.