Już nie boją się zwolnień. Gwiazdy TVP będą jeszcze zarabiać przez długie miesiące

"Główni propagandyści TVP szykują sobie miękkie lądowanie po tym, jak stracą pracę, gdy zmieni się rząd i władze TVP" - czytamy w Presserwisie, który opisuje "poruszenie" w redakcji programów informacyjnych, mających siedzibę przy pl. Powstańców Warszawy. Pracownicy TVP nie mają ponoć złudzeń co do tego, jaki czeka ich los, przewidując falę zwolnień na początku roku. I robią co, mogą, by zabezpieczyć się na chude lata.