Marcin Hakiel podjął decyzję. Czy pojawi się w finale "Tańca z gwiazdami"?

- Marcina nie będzie w finale "Tańca z gwiazdami". Podjął taką decyzję wspólnie z produkcją. Uznali, że jego występ solo nie ma większego sensu. Natomiast na planie, wśród osób z produkcji, ale też uczestników, wzbudził spory podziw za to, jak prowadził Dagmarę przez cały program. Nie da się ukryć, że ona była bardzo trudna podczas przygotowań i treningów, a on mimo wszystko cierpliwy i wyrozumiały. Dobrze wykonał swoją robotę i za to wszyscy go tu bardzo cenią - zapewniała osoba z produkcji.