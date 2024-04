Jest oficjalna skarga. Polsat będzie miał problemy?

W ostatnim czasie głośno było o udziale Dagmary Kaźmierskiej w programie Polsatu "Taniec z gwiazdami" i to właśnie w związku z tym formatem do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji napłynęła skarga. Z kolei stacja TVN, a dokładniej platforma streamingowa Player usunęła ze swojej biblioteki dwa archiwalne programy z udziałem kontrowersyjnej celebrytki - "Królowe życia" i "Made in Maroko".