Internauci miażdżą Węgiel. Wulgarne nagranie z Kaźmierską

Przypomnijmy, że zanim zarobiło się głośno o sutenerskiej przeszłości Kaźmierskiej, Roxie Węgiel w rozmowie z portalem Viva.pl zdradziła, że od zawsze była wielką fanką "królowej życia". Do tego stopnia, że zrywała się ze szkoły, żeby zobaczyć reality show z jej udziałem. - Byłam i nadal jestem fanką Dagmary! Jak byłam młodsza, to bardzo regularnie oglądałam "Królowe Życia". To było moje guilty pleasure — powiedziała piosenkarka.