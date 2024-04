Było trochę wstydu. Występ gwiazdy w Polsce został zakłócony

Chropowaty, a zarazem ciepły, głęboki, mocny, przydymiony, aksamitny. Można się spotkać z wieloma określeniami barwy jej głosu. Ciemny, niemal pochmurny, na początku jej kariery stał w kontrze do młodego wieku. Po latach wciąż zadziwia fakt, że wydobywa się z drobnej kobiety, wibruje i przenika w głąb świadomości słuchacza. A później przez wiele dni siedzi w jego głowie: "Look my eyes are just holograms. Look your love has drawn red from my hands. From my hands you know you'll never be. More than twist in my sobriety..."