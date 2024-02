Depeche Mode po raz ostatni w Polsce? Ludzie mdleli i płakali pod sceną

Przebieg koncertu w Łodzi

Program wieczoru zaproponowany przez Depeche Mode można uznać za najbardziej refleksyjny w ich koncertowym dorobku. Jak już wspomnieliśmy, "Memento Mori World Tour 2024" to może być ich pożegnalna trasa. Tematyka utworów z ostatniej płyty, z której podczas występów widzowie usłyszeli cztery piosenki ("Before We Drown", "Ghosts Again", "My Cosmos Is Mine" oraz "Wagging Tongue"), siłą rzeczy narzuca pewną metafizyczność, określony ładunek emocjonalny. Do tego dochodzi megadepresyjny "In Your Room" i oczywiście wspomnienie zmarłego Andy’ego Fletchera wraz z dedykowanym mu utworem. Tak, w pierwszej części koncertu był czas na refleksję.