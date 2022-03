"Mam swoich widzów za idiotów". Koziejowska ostro o Wojewódzkim

Kuba Wojewódzki przez lata uchodził nie tylko za bystrego dziennikarza i showmana, ale i skandalistę. Nigdy nie stronił od tematów niewygodnych, rozpętywał mniejsze lub większe afery (z różnym skutkiem) czy naruszał tabu. Wszystko po to, jak twierdzi, by wywoływać dyskusję i zmuszać do myślenia.