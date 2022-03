Korwin Piotrowska zwyzywała Wojewódzkiego i wyszła. Zrobili to dla rozgłosu

Rzekomy konflikt Karoliny Korwin Piotrowskiej i Kuby Wojewódzkiego miał trwać od lat. On przy każdej możliwej okazji wbijał szpilę dawnej koleżance ze stacji za to, że zajmuje się życiami celebrytów w "Maglu towarzyskim". Choć sam robił to po swojemu na łamach "Polityki". Korwin Piotrowska była w jego programie 18 lat temu i dopiero po niedawnym wydaniu głośnej książki dostała kolejne zaproszenie.