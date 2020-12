"Rolnik szuka żony": Małgorzata odsłoniła nogi pod choinką. Pokazała nie tylko to

Małgorzata i Paweł Borysewicz to żywy dowód na to, że w programie "Rolnik szuka żony" naprawdę można zaleźć miłość swojego życia. To jedni z tych uczestników, dla których udział w programie TVP był nie tyle pomysłem na zdobycie rozgłosu, ile szansą na prawdziwą odmianę swojego życia. Zakochani, którzy poznali się w 2017 roku dzięki hitowi telewizyjnej Jedynki, od dwóch lat są małżeństwem, a kilka miesięcy temu ponownie zostali rodzicami. W maju do małego Ryszarda dołączyła Blanka, dopełniając szczęście dumnych rodziców.