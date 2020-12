Rzadko opowiada o bliskich. Co wiadomo o rodzinie Sznuka?

Tadeusza Sznuka nikomu przedstawiać nie trzeba. Gospodarz popularnego teleturnieju "1 z 10" to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy, ale i głosów polskich mediów. Z wykształcenia inżynier elektronik, z zamiłowania dziennikarz. Pierwsze kroki przed mikrofonem stawiał na antenie legendarnej radiowej Trójki. Największą popularność przyniosło mu jednak Lato z Radiem na antenie PR1. W latach 70. Sznuk trafi do TVP i jest w niej do dziś, od 26 lat niezmiennie prowadząc popularny program, w którym to wiedza naprawdę jest najważniejsza.