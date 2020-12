NIE-WIA-RY-GO-DNY wynik w "1 z 10". Pani Jolanta zmiażdżyła wszystkich

Czasem dzieje się tak, że odcinek "1 z 10" jest bardziej porywający niż niejeden mecz piłkarski. Tak stało się tym razem. W finale pani Jolanta zaprezentowała spektakularny popis swojej wiedzy.

To jeden z ostatnich telewizyjnych programów, w którym liczy się przede wszystkim wiedza i intelekt, a nie osobowość, popularność i lajki w mediach społecznościowych. Program "1 z 10" nadawany jest od 1994 roku, a dalej potrafi zaskoczyć widzów. I to jak! Zdarza się, że uczestnicy próbują się spierać z ostatecznym wynikiem i z tym, jaka była prawidłowa odpowiedź na zadane im pytanie. Tym razem jednak zwycięstwo pani Jolanty jest nie do podważenia!

Finał 10. odcinka 122. edycji teleturnieju przejdzie z pewnością do historii.

Do finału przeszli pani Jolanta, pan Andrzej i pan Łukasz. Początek ostatniej rozgrywki nie zapowiadał się najciekawiej. Na pierwsze pytanie o to, jak zoologowie nazywają "bożą krówkę" nikt nie zdecydował się odpowiedzieć. Następnie pan Łukasz zdobył punkt za poprawną odpowiedź na pytanie, czy Słowacja graniczy z Austrią. Kolejne pytanie i znowu nikt nie zdobył się na to, by wcisnąć przycisk.

Po pierwszych siedmiu pytaniach pani Jolanta miała 3 poprawne odpowiedzi na koncie, a to oznaczało, że od tej pory uczestnicy będą wskazywać, kto odpowie na kolejne pytanie. I tu zaczęła się prawdziwa zabawa.

Po błędnej odpowiedzi pana Andrzeja uczestniczka zaczęła brać pytania "na siebie". I tak aż 19 razy! Pytania dotyczyły popkultury, geografii, historii, literatury polskiej czy geometrii.

Zawahała się tylko raz, ale nie straciła ani jednej szansy. "Jeszcze!" - powtarzała po każdym pytaniu, a jej konkurenci mogli tylko stać w miejscu i się uśmiechać.

Mistrzowski popis pani Jolanta przerwała, gdy miała na koncie 433 punkty. Dała szansę, by panowie mogli chociaż trochę nadrobić. Ci jednak nie byli w stanie powtórzyć tak pięknej serii, jaką zafundowała widzom pani Jolanta. Honorowo próbowali brać pytania "na siebie", ale niewiele z tego wyszło.

1 z 10 - WYRÓWNAŁA REKORD WSZECH CZASÓW!

Po wyeliminowaniu pana Andrzeja została już tylko dwójka uczestników. Pani Jolanta odpowiedziała na ostatnie pytanie zapisane na ostatniej karteczce Tadeusza Sznuka i tym samym w spektakularny sposób wygrała odcinek.