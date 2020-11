Małgosia Borysewicz 2 miesiące po porodzie. Pokazała zdjęcie

Niedawno Małgosia Borysewicz pochwaliła się fanom, że wróciła do treningów. W ostatnim poście poinformowała, jak spędza sobotę. Zdradziła, c co robił jej mąż i pochwaliła się, jakie mają plany na resztę dnia.

Małgosia z "Rolnika" pokazała się 2 miesiące po porodzie (YouTube, Fot: Rolnik szuka żony)