"Magia nagości" wypada z wiosennej ramówki Zoom TV. Są "problemy z castingiem"

Nie wiadomo za to, kiedy pojawi się czwarty sezon nagiego show, który do tej pory dwukrotnie znalazł się na celowniku Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ta po raz pierwszy ukarała Zoom TV we wrześniu 2020 roku, za emisję jednego z odcinków brytyjskiej serii "Magii nagości". Powołując się na naruszenie zapisów ustawy o radiofonii i telewizji, nałożyła na stację karę w wysokości 20 tys. zł. Sąd uchylił jednak grzywnę.