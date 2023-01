Wystąpił w "Magii nagości". "Wszyscy kipieli ze złości"

Powiedział też, że nagrania trwały bardzo długo i nie zawsze było sympatycznie: - Nagrania trwały od rana do późnej nocy. Wszystko przebiegło bardzo sympatycznie, choć to były ciężkie dni. Nie mogę powiedzieć niczego złego o produkcji, bo bardzo o mnie dbano. Same nagrania przebiegały sprawnie, choć wszystko zależy oczywiście od osób wybierających. Przede mną był chłopak, który był tak niesympatyczny i niemiły, że wszyscy kipieli ze złości.