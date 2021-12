"Magia nagości": drugi sezon nadchodzi. Zdjęcia zakończone

Choć "Magia nagości" jeszcze przed premierą wzbudzała kontrowersje do tego stopnia, że stacja Zoom TV musiała przesunąć datę premiery. Wszystko za sprawą skarg, które wpływały do KRRiT. Co ciekawe, kiedy show w końcu trafiło na antenę, skargi do rady już nie wpływały.