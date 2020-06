Magda Masny o kulisach "Koła fortuny". Zakończenie, o którym nikt nie wiedział

Choć jej rola w "Kole fortuny" ograniczała się do "odsłaniania literek" i prezentowania zachwycającej urody, widzowie doskonale pamiętają asystentkę Wojciecha Pijanowskiego. Przez 7 lat, z krótką dwumiesięczną przerwą związaną z drugą ciążą, prezenterka królowała na ekranie. Telewizyjna kariera Magdy Masny skończyła się wraz ze ściągnięciem teleturnieju z wizji w 1999 r. Co się z nią działo?

Magda Masny pojawiła się na planie dość niespodziewanie. Do "Koła fortuny" zgłosił ją fotograf, z którym współpracowała jako modelka. Wówczas 23-letnia studentka była zaskoczona, że show zyskało rzeszę wiernych widzów.

"Po tym programie niczego się nie spodziewałam. Zakładałam, że będzie popularny ze względu na Wojtka Pijanowskiego. Wówczas był on legendą gier i teleturniejów. Natomiast moja rola była tak skromna, że nie myślałam, że ktoś mnie zauważy" – powiedziała prezenterka w rozmowie z "Faktem".

A jednak, na początku lat 90 stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVP. Po programie popularność nie słabła. "Spotykałam się czasem z określeniami 'O to ta pani od literek'. Dzisiaj bardziej cieszy mnie to, że po tylu latach ktoś jeszcze o mnie pamięta. Czasem […] ludzie zwracają na mnie uwagę, ale myślę, że przyglądają się by sprawdzić jak bardzo się zmieniłam" – przyznała Masny w wywiadzie.