Magda Masny z "Koła fortuny" znowu na wizji. Wystąpiła w reklamie

W latach 90. każdy telewidz znał piękną blondynkę odsłaniającą litery w łamigłówkach z "Koła fortuny". Po niemal 20 latach przerwy od mediów znowu możemy ją zobaczyć w kampanii znanej marki odzieżowej.

"Magda, pocałuj pana!" - ten żart prowadzącego "Koło fortuny" Wojciecha Pijanowskiego zapisał się w historii telewizji. Po ponad 25 latach od emisji programu, Magda Masny do dziś jest kojarzona z tym właśnie hasłem. Nie ma jednak o to żalu.

- Pogodziłam się z tym, że będę się zawsze kojarzyła z tym powiedzeniem. I tak już jest, przyjmuję to po prostu. Wbrew temu, co widzowie czasami sądzili, myśmy się cały czas świetnie bawili - przyznała na antenie "Dzień dobry TVN" kilka lat temu.

Magda Masny do przygodzie z teleturniejem, który zakończył emisję w 1998 r., przeprowadziła się do Trójmiasta. Przez jakiś czas prowadziła program informacyjny w lokalnym oddziale TVP. Postanowiła jednak zmienić branżę. Obecnie prowadzi własną kwiaciarnię. Nigdy jednak nie zamknęła się na powrót do świata mediów.