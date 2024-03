Zadebiutował w "Tańcu z gwiazdami". Nie jest zadowolony

Już wyniki oglądalności pierwszego odcinka najnowszej odsłony celebrity talent show pokazał, że decyzja o powrocie tytułu do ramówki była najlepszą z możliwych. Co prawda do pobicia ustanowionych wcześniej przez polsatowski program rekordów na razie jeszcze daleko, ale początki można uznać za udane. Opinii tej, przynajmniej jeśli chodzi o poradzenie sobie z choreografią, nie podziela jeden z uczestników, Maciej Musiał.