Dawid Kwiatkowski wzruszył publiczność. "Najlepszy występ na koncercie"

Młody wokalista zaśpiewał utwór "Co zostało mi". Co ciekawe, teledysk do tej piosenki miał swoją oficjalną premierę zaledwie 19 stycznia 2024 r., a już zdołał przekroczyć próg miliona wyświetleń na YouTube. Nic zatem dziwnego, że gdy tylko Kwiatkowski stanął na polsatowskiej scenie i zaśpiewał pierwszy wers swojego hitu, publiczność oszalała z zachwytu.