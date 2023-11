Lis bez ogródek o Hołowni. "Zachowywał się fatalnie, nieodpowiedzialnie"

Gościem Żurnalisty był Tomasz Lis. Polski dziennikarz i publicysta niegdyś związany z TVP. Należy do grona osób, które nie boją się wyrażać swoich opinii. Nawet mimo to, że są one kontrowersyjne czy inne od tych, z którymi zgadza się ogół społeczeństwa. Jedną z osób, której panowie poświęcili czas, był Szymon Hołownia.