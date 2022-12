Padła propozycja romansu z aktorką. Pazura wyjawił przykrą sytuację

- To są sytuacje, w których ciężko funkcjonować. Tym bardziej, gdy chcesz zbudować dom. Taki, w jakim ja się wychowałam i przenoszę to na nasze życie. A z boku dostajesz dziwne strzały, których nie rozumiesz. Pani z PR-u się cieszy, bo wpadła na genialny pomysł, bo jej to nie dotyka. Uważa, że wykaże się przed szefostwem i ludzie zaczną serial oglądać. Dla mnie to są głupie, denne pomysły. Nikomu bym czegoś takiego nie zaproponowała. Musisz nauczyć się funkcjonować w bardzo dziwnym środowisku, w którym wszystkie chwyty są dozwolone - skomentowała Pazura.