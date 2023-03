Wciąż jest w szoku. "Poszedł do łazienki, wrócił i się na mnie rzucił"

- To był mój kolega, którego znałam, jak miałam 14 lat. On był nawet moim chłopakiem przez chwilę. (…). Spotkałam się z nim spotkałam, jak byłam już dorosła i pojechałam do niego. Usiedliśmy sobie na podłodze i jemu coś się wkręciło. Normalnie nie wiem. Poszedł do łazienki, wrócił i się na mnie rzucił. Trzymał mnie za szyję, ja się wyrwałam, złapałam tylko moje rzeczy i wybiegłam z tego domu. Wróciłam i miałam czarne palce wszędzie, przez tydzień chodziłam w golfie. Miałam takie: o kurde, co się stało? Zwłaszcza że to ktoś, kogo znam od tylu lat" – opowiada wciąż poruszona tym wydarzeniem Miśkiewicz.