Michał Kempa znów drwi z rządu Mateusza Morawieckiego. Przewidział, jak skończy

Losy "bankstera", który stał się "jednym z politycznych liderów partii walczącej z establishmentem", wciągają, budząc zarazem śmiech, jak i politowanie. Opisy takie jak ten, że Morawiecki miał być "Beatą Szydło, ale z miasta. Z angielskim, z wykształceniem, z rodowodem" czy nawiązania do popularnego serialu "House of cards" (tak jak ten fragment o Iwonie Morawieckiej: "W tej historii to ona jest Clair Underwood, a nie jakaś 'chudzinka z Krakowa' jak żona Morawieckiego zwykła nazywać żonę Dudy") z miejsca przysporzyły Kempie fanów, domagających się kolejnych części opowieści.