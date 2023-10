Michał Kempa podsumował wyniki wyborów. Nie kryje, ile zawdzięcza mu Hołownia

"Pięknie to wszystko przewidziałem, zorganizowałem. Tu, tego. Najpierw bite 6 lat około w 'Szkle Kontaktowym'. Delikatne dokuczanie władzy. Takie wiecie: bez przesady, że niby na żarty. A jednak to było cały czas utrzymywanie mobilizacji elektoratu 70 plus. Mrówcza praca" - zauważa Michał Kempa, przechodząc następnie do innego programu ze swoim udziałem, bez którego, jak twierdzi, nie byłoby sukcesu Szymona Hołowni i Trzeciej Drogi (koalicja Polski 2050 i PSL wyrosła na trzecią siłę polityczną w kraju, zyskując 14 porc. poparcia w wyborach).