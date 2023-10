"Pakujcie kuwety!". Szymon Hołownia dosadnie o działaczach PiS

Podczas pytania o prywatyzację państwowych spółek Mateusz Morawiecki postanowił zwrócić się wprost do Donalda Tuska. - Wiem, że dostał pan wazon ze złotem i srebrem od Putina w 2010 roku. Za co pan dostał ten wazon i ile on jest wart? Rząd PO wyprzedał majątek narodowy za 58 mld. Sprzedawali nawet kolejkę na Kasprowy Wierch, nagrania Krzysztofa Krawczyka i Czerwonych Gitar. Gdzie są te pieniądze, na co one poszły, na co się rozeszły? Gdyby PO doszła do władzy, to byłoby jak w Lidlu, tydzień niemiecki i linie lotnicze do Niemców, tydzień francuski i firmy energetyczne do Francuzów. Genów nie oszukasz, sprzedaliby lasy, Bałtyk i Tatry - powiedział podczas debaty TVP.