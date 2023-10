Kurdej-Szatan o swoim kontrowersyjnym wpisie. "Zostałam wykorzystana do celów propagandowo-politycznych"

Odniosła się też do licznego cytowania jej "nieparlamentarnych" słów przez TVP.

- Moje słowa zostały wykorzystane w grze politycznej. Byłam pionkiem w tej grze. Poradziłam sobie z tym. To, co zobaczyłam było okrutne i nie godzę się na to. Ta świadomość pozwoliła mi przetrwać tę całą nagonkę i to, że zostałam wykorzystana do ich celów propagandowo politycznych.