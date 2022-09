Krzysztof Rutkowski odpadł z "Tańca z gwiazdami". Ale rezygnację rozważał już wcześniej

Krzysztof Rutkowski był jednym z najgłośniej zapowiadanych uczestników z "Tańca z gwiazdami". Do samego programu też wszedł z impetem, tańcząc do melodii z "Różowej pantery". Od razu jednak okazało się, że z tańcem ma niewiele wspólnego i trudno powiedzieć cokolwiek o jego umiejętnościach. Jurorzy mimo to przyznali zgodnie, że potrafi robić show, więc skutecznie dostarczy sporo humoru do programu.