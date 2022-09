Syn Rutkowskiego mocno przeżył, że tata odpadł z show. Takie słowa usłyszał od mamy

W pierwszym odcinku show Iwona Pavlović stwierdziła, że Rutkowski jest jednym z najgorzej tańczących mężczyzn podczas historii show i nagrodziła go najniższą możliwą notą, czyli jedynką. W drugim odcinku było trochę lepiej i przyznała mu ocenę o oczko wyższą, czyli dwójkę. To jednak nie wystarczyło, by zakwalifikować się do kolejnego etapu show i Krzysztof wraz z partnerką Sylwią Madeńską pożegnali się z programem.