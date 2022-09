"Taniec z gwiazdami", odc 2: O jedną parę mniej. Kto tym razem zachwyci widzów?

Andrzej Piaseczny sypał komplementami, ale nie szczędził też ciętych żartów. Słynna Czarna Mamba natomiast jak zwykle była czujna i surowa – z tego powodu też rozpętała się mała afera na linii Ivona Pavlovic – Krzysztof Rutkowski. To on zgarnął najniższe noty, choć twierdził, że nie został oceniony za taniec, a za to, czym zawodowo zajmuje się poza programem – obecnie bada sprawę "Wojtka z Zanzibaru", który zapraszał na rajską wyspę szereg celebrytów. Mimo niskich ocen jednak odpadł nie on, a Łukasz Płoszajski - nie mniej zaskoczony niż widzowie.