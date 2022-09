Janachowska skomentowała petycję ws. przywrócenia Płoszajskiego i Omyły. Nie zostawia złudzeń

To dlatego też zarówno fani aktora, jak i sama para, nie kryła zaskoczenia decyzją o opuszczeniu programu, a gdy Wiktoria Omyła rzuciła w sieci pomysł oprotestowania tej decyzji, wielu wzięło to na poważnie. "Stwórzcie petycję, aby Łukasz Płoszajski wrócił do programu, podpiszcie to wszyscy i wyślijcie do Polsatu" - powiedziała tancerka.