"Taniec z gwiazdami". Ludzie współczują Sylwii Madeńskiej, że tańczy z Krzysztofem Rutkowskim

Chociaż Krzysztof Rutkowski "zatańczył" najgorzej ze wszystkich uczestników tej edycji "Tańca z gwiazdami", przypominając to, co na parkiecie wyczyniali niegdyś Mariusz Pudzianowski i Justyna Żyła, to nie odpadł z programu. Jako pierwsi parkiet opuścili Łukasz Płoszajski i Wiktoria Omyła.