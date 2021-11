"Król tygrysów 2". Kłamstwa, intrygi i teorie spiskowe. To tygryski lubią najbardziej [RECENZJA]

Czy istnieje szansa, że powstanie trzeci sezon "Króla tygrysów"? A jakże! Twórcy produkcji z pewnością będą śledzić dalsze sądowe perypetie Joe Exotica, a jeśli uda mu się wyjść na wolność, to nie tylko kamery Netfliksa będą nim zainteresowane. Pozostaje tylko pytanie, czy słynny były właściciel parku z dzikimi zwierzętami próbowałby powrócić do tego biznesu. Jak już wiemy, nic dobrego by z tego nie wynikło.