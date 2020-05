Zadziałał efekt Netfliksa. Tłumy odwiedzają serialowe zoo

Zapewne jest to efekt oszałamiającej oglądalności "Króla tygrysów" na platformie Netfliksa. Joe Exotic z pewnością byłby zachwycony tym widokiem. Jednak zyski w pełni wpływają na konto jego byłego wspólnika i obecnego właściciela zoo Jeffa Lowe, który ochoczo witał gości wraz z żoną Lauren, dozorcą Erikiem Cowie i domniemanym mordercą na zlecenie, czyli Allenem Gloverem. To właśnie zeznania tego ostatniego przyczyniły się do wyroku 22 lat więzienia dla głównego bohatera dokumentu.