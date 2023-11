Kpił ze "Sprawy dla reportera". Jego filmy podbiły internet

- To było bardzo spontaniczne. Pokazałem dziewczynie, z którą wówczas umawiałem się, jeden z moich ulubionych odcinków "Sprawy dla reportera". Powiedziała, że nie odbiera tego tak, jak ja. Zareagowałem na to pomysłem, by zobaczyć jak ludzie odbiorą moje spostrzeżenia. Pamiętam, że nagrałem pierwszy odcinek zupełnie nieprofesjonalnie, z kamerą ustawioną od dołu. Myślę, że to "zażarło" dlatego, że wypadłem naturalnie, bez większych analiz. Już pierwszy odcinek spotkał się z dużym zainteresowaniem widzów i postanowiłem to kontynuować.