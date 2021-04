Oświadczenie TVP. "Oczekiwania wykraczają poza standardy"

ZOBACZ TEŻ: Nowe twarze TVP

Do tych niejasności postanowiła odnieść się Telewizja Polska. W oficjalnym oświadczeniu czytamy, że "Jeden z dziesięciu" nie zniknie z anteny. Co więcej, TVP "prowadzi aktualnie negocjacje z producentem teleturnieju dotyczące warunków kontynuacji współpracy" . Co potwierdza informacje WP o problemach wokół kultowego teleturnieju.

W celu uruchomienia produkcji kolejnych serii audycji, TVP prowadzi aktualnie negocjacje z producentem teleturnieju dotyczące warunków kontynuacji współpracy. Oczekiwania producenta wykraczają poza standardy TVP i nie mogą być spełnione. To kolejny przypadek, kiedy producent zewnętrzny wykorzystuje wcześniej praktykowany nierównoprawny model współpracy, w którym TVP oddawała producentowi cyklicznych audycji rozrywkowych prawa do formatu i scenariusza, samemu pełniąc rolę bankomatu i słupa ogłoszeniowego.

Od kilku lat polityka Telewizji Polskiej przewiduje budowanie własnej podmiotowości jako producenta i w związku z tym jej celem jest rozwijanie głównie tych produkcji, do których posiada prawa. Telewizja Polska dokonała już w ostatnich latach zmiany modelu produkcji kilku znanych i lubianych audycji, np.: 'Va banque', 'Jaka to melodia?', 'Koło Fortuny' oraz rozwija lub wprowadza nowe, do których posiada prawa np.: 'Szansa na sukces', 'Dance Dance Dance', 'To był rok!', 'Sanatorium miłości'.