Niewiarygodny wyczyn w wielkim finale "1 z 10". Ludzie przecierali oczy

Zażarta walka, nieoczekiwany zwrot akcji i napięcie aż do końca - tak w skrócie można podsumować to, co wydarzyło się w ostatnim odcinku. Do ścisłego finału dostało się troje najlepszych z najlepszych uczestników całej serii. Miłosz Młynarz, tłumacz literacki z Poznania, od początku był liderem rozgrywki. Obok niego w ostatecznym pojedynku znaleźli się też Magdalena Adamiak, pracowniczka administracji oraz Sebastian Witkowski, emeryt wojskowy.