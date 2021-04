Koniec "Jednego z dziesięciu"? Produkcja potwierdza problemy, a Tadeusz Sznuk komentuje

Widzowie teleturnieju, którzy chętnie komentują go w sieci, nie kryli zadowolenia poziomem finałowej rozgrywki. Zgodnie uznali, że był to jeden z najlepszych finałów, jakie widzieli od lat . Niestety, wielu zwróciło też uwagę na niepokojące słowa Tadeusza Sznuka, który inaczej niż dotychczas pożegnał się z widzami.

"Zwycięzcom i widzom dziękujemy za obecność. I to koniec" - powiedział prowadzący, który zazwyczaj po finale zapraszał oglądających na kolejną serię teleturnieju. Tym razem takie zaproszenie nie padło, co od razu zastanowiło widzów.

"Brawa dla trójki finalistów, ale co znaczyły słowa pana Tadeusza na koniec. Tak nigdy się pan Tadeusz nie żegnał...", "Też mnie to zastanawia" - dyskutowali między sobą fani na facebookowym profilu programu TVP.

Co więcej, w ramówce telewizyjnej Jedynki, od czwartku - zamiast premierowych odcinków - emitowane są powtórki. Jednak nie tylko to wzbudziło wątpliwości widzów kultowego teleturnieju.

Młoda gwardia w TVP zastępuje dotychczasowe gwiazdy

Trudna współpraca z TVP

Osoby, które starały się o udział w teleturnieju, ujawniają, że najnowsza seria programu prawdopodobnie nie została zrealizowana. Początkowo opóźnienia były tłumaczone przez produkcję, spółkę Euromedia TV, sytuacją pandemiczną. Wygląda jednak na to, że współpraca producenta teleturnieju z Telewizją Polską nie układa się najlepiej. Pracownik Euromedia TV potwierdził to zresztą w rozmowie z WP. Na pytanie, czy to koniec teleturnieju, padła następująca odpowiedź: