Kolejny dziennikarz odszedł z Trójki? Wyżga dodał wpis, zaczęły się pytania

Patrycjusz Wyżga dodał na Twitterze wiele znaczący wpis. Sfotografował się na tle budynku, gdzie mieści się redakcja radiowej Trójki . Napisał: "Chyba nigdy jeszcze ręce nie drżały mi tak bardzo przy robieniu zdjęcia". Internauci zaczęli pytać Wyżgę, co to znaczy - czy zrezygnował z pracy? Dziennikarz nie potwierdził wprost, ale odradzał, gdy ktoś zasugerował, że włączy sobie Trójkę .

Na jego facebookowym profilu pojawiło się to samo zdjęcie, ale z dopiskiem: "Zgodnie z obietnicą, dzisiaj - nieco później - więcej info ode mnie".

Wyżga w Trójce prowadził audycję "Zapraszamy do Trójki" oraz audycje ekonomiczne. Wielbiciele, choć jeszcze nie znają szczegółów, wspierają dziennikarza.

"Chamstwu Panie Patrycjuszu, trzeba przeciwstawiać się: siłą i godnością osobistą! Trzymam kciuki", "Panie Patrycjuszu trzymam z Panem", "Redaktorze, to wszystko wokoło chyba musi dotknąć dna, żeby móc się odbić", "Brakuje nam pana głosu w eterze. Powodzenia!", "Wcale się nie dziwię, ale to już tylko budynek z napisem. Boli, ale niestety tak jest bez was" - czytamy w komentarzach.