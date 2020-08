Kasia Cichopek zarobi krocie w "Pytaniu na śniadanie". Więcej niż w serialu

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski zastąpili w " Pytaniu na śniadanie " Tamarę Gonzalez Pereę oraz Roberta El Gendy'ego . Dziennikarz sportowy po ponad 20 latach pracy w TVP nie miał najmniejszego problemu z odnalezieniem się w programie śniadaniowym. Jednak dla Cichopek prowadzenie programu na żywo to nowość. Aktorka znana jest głównie z serialu " M jak miłość ". Gra w nim już od 20 lat, ale prowadziła też "Jak oni śpiewają?" i "Tylko nas dwoje". Można ją było oglądać również w nowej wersji kultowego "Czaru par”.

Opinie widzów o nowej prowadzącej są podzielone. Nie zmienia to jednak faktu, że dla TVP Cichopek w "Pytaniu na śniadanie" to spora inwestycja. Jak donosi "Super Express", 38-latka zarabia w nowej pracy 25 tys. zł miesięcznie.

Do tego dochodzi wypłata za rolę w "M jak Miłość" (prawdopodobnie kilkanaście tysięcy zł miesięcznie), więc tylko na tych dwóch hitach TVP Cichopek może zgarniać ok. pół miliona zł rocznie. A przecież to nie jedyne źródła dochodu gwiazdy.