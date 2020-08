"Pytanie na śniadanie": Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzejewski pierwszy raz na antenie. Jak im poszło?

Wygląda więc na to, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stawiają na profesjonalizm. Są dobrze przygotowani do rozmów, okazują sympatię gościom. Choć czasami zdarza im się przerywać rozmówcom, nie narzucają na siłę swojego zdania. Czy dzięki temu przyciągną do programu śniadaniowego TVP2 nowych widzów? Władze stacji z pewnością na to liczą.