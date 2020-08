W dzieciństwie grał w "M jak miłość". Teraz atakuje TVP

Franciszek Przybylski lata temu wcielał się w syna serialowej Marty. Przyznał, że wstydzi się swojego występu w "M jak miłość" i tego, co obecnie serwuje widzom Telewizja Polska.

"M jak miłość" niedawno świętowało 20-lecie nadawania na antenie TVP2. Naturalnie przez ten czas zmieniała się obsada. Niektórzy aktorzy odchodzili, pojawiali się nowi. Na samym początku do ekipy serialu przynależał Franciszek Przybylski który przez 6 lat wcielał się w Łukasza, syna bohaterki granej przez Dominikę Ostałowską.

Z okazji rocznicy nadawania serialu młodociany aktor zebrał się na zwierzenia. Przyznał, że pomimo wielu miłych chwil u boku starszych, doświadczonych aktorów, zdarzały się też gorsze momenty.

"Niekoniecznie wszystkie moje wspomnienia z M-ką ("M jak miłość" - przyp.red.) są pozytywne. Moi najbliżsi wiedzą, ile tak naprawdę kosztowała mnie cała ta przygoda. Bycie dzieciakiem, którego ok. dwa razy w tygodniu ogląda w tv przez kilka lat średnio 10 mln Polaków, to jest. konkret. Wstydziłem i do dziś wstydzę się tego serialu. Od pewnego momentu, granie w nim wydawało mi się być po prostu siarą. M.in. dlatego zwiałem" - napisał Franciszek Przybylski na Instagramie.

Obecnie Łukasz z "M jak miłość" jest studentem Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej w szkole filmowej w Łodzi. Otwarcie nie szczędzi krytyki Telewizji Polskiej.

"Telewizja Polska to od kilku lat instytucja pełna jadu, kłamstw, oszczerstw i nikczemności. Jest to wyjątkowy paradoks, że telewizja odpowiedzialna za ten fenomen jakim jest "M jak miłość" dzisiaj reprezentuje sobą wszystko co rzekomej miłości przeczy" - twierdzi aktor.

Franciszek Przybylski bardzo emocjonalnie odbiera treści emitowane przez stację, z którą niegdyś współpracował. Ma do nich żal, że przyczyniają się do podziału społeczeństwa.