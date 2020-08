Karolina Pajączkowska nie daje się krytykom i znów kusi dekoltem. Tym razem w sieci

W ostatnim czasie o dziennikarce TVP Info jest wyjątkowo głośno. Kontrowersje budzi jej niezwykle kobiecy wizerunek, który jak to zwykle bywa, ma zarówno gorących zwolenników, jak i przeciwników. Zdaniem tych ostatnich, antena informacyjnego kanału telewizji publicznej nie jest odpowiednim miejscem, by eksponować tam swoje krągłości. Według krytyków Pajączkowskiej , jej wizerunek jest nieprofesjonalny i rozprasza widzów. Dziennikarka TVP nie ukrywa, że poczuła się dotknięta tego typu opiniami, które uważa za seksistowskie.

"Ja się tak po prostu na co dzień ubieram. I teraz powiecie, że po co ubrałaś się tak do telewizji. Uważam, że kobiety w mediach, w polityce, ogólnie na świeczniku, próbują upodobnić się do mężczyzn. Ja nie jestem mężczyzną, jestem kobietą. Mam biust. Nie widzę powodu dlaczego, miałabym założyć coś, co zakrywa moją figurę. Nawet jeśli jest jakiś dresscode i na antenie wypada się nosić skromnie i poważnie. (...)Noszę sukienki, maluję się, dbam o swój wygląd. Ale nie dlatego, żeby podobać się komuś, tylko dlatego, że ja to lubię, taka jestem" - napisała w obszernym oświadczeniu zamieszonym na Instagramie.