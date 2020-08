Tomasz Zalewa: kim jest autor materiału TVP o śmieciach w Lublinie?

W tym przypadku rozgłos, jaki zyskał dziennikarz z Lublina, nie jest jednak godny pozazdroszczenia. Przyłapany na gorącym uczynku przez kamery miejskiego monitoringu Tomasz Zalewa, który rozrzucał śmieci, by uwiarygodnić swój materiał dla TVP , mimo poświęcenia, z hukiem stracił pracę. O kolejną może być trudno, choć Tomasz Zalewa to dziennikarz z dużym doświadczeniem, dobrze znany w lokalnych mediach. W przeszłości współpracował m.in. z lubelskim odziałem portalu nszemiasto.pl, prowadził liczne miejskie imprezy takie jak np. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Zanim rozpoczął karierę w regionalnym oddziale TVP Lublin, wiele lat pracował w radiu. Pierwsze kroki stawiał w rozgłośni akademickiego Radia Centrum. Później przez parę lat prowadził poranne audycje w Radiu Plus, a w 2004 roku dołączył do zespołu Radia Złote Przeboje (jego właścicielem podobnie jak "Gazety Wyborczej" jest Agora - przyp. red.).

"- Zawsze marzyłem o tym, by być dziennikarzem - mówi Tomek z taką pewnością, że nie można mu nie wierzyć. Wszyscy pamiętają, jak ze szczytu rusztowania rozdawał wodę mineralną za symboliczną złotówkę. Tuż przed drugą edycją akcji, w 2003 r., wziął ślub. Nowożeńcy spędzili noc poślubną ponad ziemią. - Podobno to całe rusztowanie kiwało się na wszystkie strony... Moja żona to wyjątkowa kobieta, przede wszystkim dlatego, że wytrzymała ze mną już półtora roku".