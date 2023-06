Kammel skomentował oświadczenie Badacha w sprawie Opola. Dowiedział się o sobie kilku rzeczy

Choć 60. KFPP Opole 2023 zakończył się 11 czerwca, to wciąż budzi skrajne emocje. Głos na temat swojego występu zabrał Kuba Badach. Pod jego emocjonalnym wpisem pojawił się komentarz Tomasza Kammela. Internauci dobitnie dali mu do zrozumienia, że nie był to najlepszy pomysł.