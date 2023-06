Piasek odpowiada na apel Kammela. Padły mocne słowa pod adresem TVP

"Tam", czyli na imprezach nie organizowanych przez TVP. Nikt z artystek i artystów wywołanych przez Kammela do tablicy nie odpowiedział oficjalnie na jego apel. WP postarała się więc do nich dotrzeć z pytaniem, co musiałoby się stać, żeby zareagowali na apel Kammela i wrócili do Opola.