Apel Kammela podzielił jego fanów. "Radzę się obudzić"

"Panie Tomku, bardzo dobrze Pan wie, dlaczego tych, których tam nie było, tam nie ma, bo bardzo dobrze Pan też wie, gdzie Pan pracuje, za każdym razem powtarzając, że robi Pan rozrywkę, a jeśli Pan nie wie, to PEWNIE tak samo jak nie wie Pan, dlaczego Kuba Wojewódzki już nie jest pana znajomym, tak jak kiedyś był. Radzę się obudzić. Co do tych, co powinni być, gwarantuję Panu, że jeśli w październiku się w naszym kraju dużo zmieni, to i ci co ich tam nie ma, będą. Bo przyjadą. Bo kochają Opole i tę scenę. I Pan to wie. Na pewno";