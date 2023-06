Andrzej Rosiewicz wystąpił w Opolu. Musi robić show, bo z emerytury nie wyżyje

Andrzeja Rosiewicza nie mogło zabraknąć na festiwalu w Opolu. Blisko 80-letni piosenkarz wystąpił ostatniego dnia imprezy, podczas koncertu "Ale to już było. Jest. I będzie!". Na opolskiej scenie stawili się weterani polskiej piosenki - Czerwone gitary, Ryszard Rynkowski, Skaldowie, Krzysztof Cugowski, Maryla Rodowicz i inni znani artyści. Był i Andrzej Rosiewicz, którego wejście na scenę wywołało gromkie brawa. Artysta, słysząc to przywitanie, powiedział: - Dziękuję bardzo, o to mi chodziło. Dobranoc państwu!